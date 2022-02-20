“Görkemli” anlamına gelen kelime hangisidir? Osman Cavcı ne kadar kazandı?

Önemli Türk filmlerinde rol alan başarılı oyuncu Osman Cavcı, Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı oldu. Kenan İmirzalıoğlu ile yarışmacının keyifli sohbeti dikkat çekerken Osman Cavcı’nın seyirciye danıştığı sorunun cevabı da merak konusu oldu.

Dünyanın en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı koltuğuna tiyatrocu Osman Cavcı oturdu. Hababam Sınıfı Güle Güle, Muhsin Bey gibi önemli filmlerde rol alan, başrolünde yer aldığı Zampara Seyfettin filmiyle adından söz ettiren Osman Cavcı Kim Milyoner Olmak İster'de ne kadar ödül kazandı?

Şener Şen, Kemal Sunal, İlyas Salman, Öztürk Serengil gibi usta oyuncularla çalışmanın kendisine büyük katkı yaptığını ifade eden Osman Cavcı, yeni nesil oyuncuların bu konuda şanssız olduğunu vurguladı. Cavcı, "Yeni oyuncuların yaşları küçük. Ben yaşım nedeniyle o büyük ustaları yakaladım. O yüzden şanslıydım" sözlerini kullandı.

Tiyatrocu bir babanın oğlu olarak sektöre adım attığını dile getiren Osman Cavcı, "Yazmayı da seviyorum. Kendi yazdığım filmlerde oynadım. Ödüllü filmler yazdım" dedi.

Kim Milyoner Olmak İster'de başarılı bir yarışma çıkaran Osman Cavcı hangi soruda seyirci jokerini kullandı?

"Görkemli" anlamına gelen kelime hangisidir?

a- Debdebeli

b- Vesveseli

c- Tevekkeli

d- Tenteneli

Doğru Cevap: Debdebeli

Osman Cavcı, seyirci jokerini kullandığı soruya "Debdebeli" yanıtını verdi. Yarışmacı bu sayede, Milyoner'de yoluna devam etti.