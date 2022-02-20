Türkiye’de hangi adda bir yarımada vardır? İşte Milyoner yarışmacısı Melisa Şimşek’in yanıtı…

Kim Milyoner Olmak İster’de büyük bir heyecan yaşayan yarışmacı Melisa Şimşek ne kadar ödül kazandı? Yarışmacı hangi soruda zorlandı?

atv ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster heyecan dolu bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. Başarılı sunucu ve oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Milyoner'de yarışan 19 yaşında Melisa Şimşek'in yaşadığı büyük heyecan dikkat çekti. Genç yarışmacı konuşmakta zorlanırken Kenan İmirzalıoğlu'ndan Melisa'ya destek geldi. Sözleriyle yarışmacıyı rahatlatan İmirzalıoğlu ile Melisa Şimşek'in sohbeti Milyoner'e renk kattı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nden Mimarlık Fakültesi'nde okuyan Melisa Şimşek, müzikle iç içe olan bir ailede büyüdüğünü söyledi. Resim yeteneğinin oldukça gelişmiş olduğunu ifade eden yarışmacı, renkli bir ailede büyüdüğünü dile getirdi.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Melisa Şimşek hangi soruda yarışmaya veda etti?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Melisa Şimşek ne kadar ödül kazandı?

Türkiye'de hangi adda bir yarımada vardır?

a- İnebolu

b- Tirebolu

c- Hayrabolu

d- Gelibolu

Doğru Cevap: Gelibolu

Genç yarışmacı bu soruda telefon jokerine başvurdu. Jokerinin yardımıyla soruya Gelibolu yanıtını veren yarışmacı bir sonraki soruyu görmeye hak kazandı. Türkiye'nin tarihinden önemli bir yeri olan Çanakkale'ye bağlı Gelibolu yarımadası Milyoner'deki soruyla bir kez daha akıllara geldi.

Hangi kurgusal karakter, cücelerin yaşadığı Lilliput ve devlerin yaşadığı Brobdingnag adlı iki ülkeye seyahat etmiştir?

a- Gulliver

b- Alice

c- Robinson Crusoe

d- Peter Pan

Doğru Cevap: Gulliver

10 bin TL değerindeki soruda yarı yarıya joker hakkını kullanan yarışmacı soruya Robinson Crusoe yanıtını verdi. İçinden gelen hisle cevap verdiğini ifade eden Melisa Şimşek, Kim Milyoner Olmak İster'den 2 bin TL ile ayrıldı.