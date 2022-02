Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümüyle büyük bir heyecana sahne oldu. Adıyamanlı yarışmacı Yusuf Can Karagöz ne kadar ödül kazandı? İşte yanıtı…

Çiftçi bir ailenin çocuğu olarak üniversite sınavında ilk 1000'e giren Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Yusuf Can Karagöz, hayata bakış açısıyla Kenan İmirzalıoğlu'nu kendine hayran bıraktı. Yıllardır tarım üzerine projeler üzerine çalıştığını dile getiren genç yarışmacı, şu sıralar burslu olarak Koç Üniversitesi'nde Elektrik – Elektronik Mühendisliği okuduğunu söyledi.

Formula 1 ve motor sporları olduğunu dile getiren Adıyamanlı yarışmacı Yusuf Can Karagöz, üniversiteye hazırlanan gençlere de mentörlük yaptığını belirtti. Ailesinin kendisini eğitim konusunda çok desteklediğini vurgulayan Karagöz, Kim Milyoner Olmak İster'de ne kadar ödül kazandı

"Wimbledon Tek Erkekler" finalini yerinde seyrettikten sonra, Avrupa Futbol Şampiyonası Finali için "Wembley Stadyumu"na varmış biri nerededir?

a- Londra

b- Madrid

c- Moskova

d- Lizbon

Doğru Cevap: Londra

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı soruda zorlanırken yarı yarıya joker hakkına başvurdu. Joker hakkının ardından "Londra" cevabını veren Yusuf Can Karagöz, soruyu doğru yanıtladı. Yusuf Can Karagöz bir sonraki sesli soruda ise "Welcome to the Jungle" adlı şarkıyı söyleyen grupla karşı karşıya kaldı. Yarışmacı, AC/DC cevabını verse de doğru cevap, "Guns N' Roses" oldu. Yusuf Can Karagöz Milyoner'den 2 bin TL ile ayrıldı.