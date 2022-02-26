'Yalnız Kurt'ta kirli oyunlar

Ekranların adından çok bahsettiren dizisi ‘Yalnız Kurt’ heyecan dolu beşinci bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu. Dizi, beşinci bölüm etiketi #KirliOyunlar ile sosyal medyada en çok konuşulan konuların başında yer aldı.

Dizinin beşinci bölümünde neler oldu;1949

Kafkas İslam Ordusu Kumandanı Nuri Killigil'in cenazesi için kalabalık toplanmıştır. İmam, Nuri Killigil'in patlamada parçalanan bedenine cenaze namazı kılınamayacağı fetvası verir. Gerilen ortamda Killigil'in Azeri askeri Mecnun duruma karşı çıkar, Bakü'yü düşman işgalinden kurtaran, adına marşlar düzülen ve dirisine sahip çıkılmayan Nuri Paşa'nın ölüsünün bu şekilde toprağa verilemeyeceğini dile getirir! Nuri Paşa'nın bedeninden bulunan parçalar, ufacık bir tabutta toprağa verilir.

Günümüz

Altay ve Davut, Türkiye'de endüstriyel olarak ilk tabancayı üreten ve milli savunma davasının ilk şehitlerinden olan Nuri Killigil'in mezarı başındadır. Nuri Killigil, dikkat çekmemek için madeni eşya üreten bir fabrika kurmuş görünmeyen kısmında silah ve mühimmat üretmiştir. Davut, Altay'a Nuri Killigil'in silah üreten fabrikasının Golyat eliyle patlatıldığını söyler. Ayrıca Kıbrıs kazanımından sonra Türkiye'ye konulan ambargolardan, savunma sanayinin öneminden ve Aselsan'ın kuruluşundan bahseder.

Gündüz Selçuklu ile tanışan Altay, babasının nasıl mücadele ettiğini ve nerelere ön ayak olduğunu öğrenir. Gündüz'ün de Altay'ın da aileleri katledildikten sonra ikisini de Davut kurtarmıştır. Altay ve Gündüz'ün kaderleri aynıdır ikisi de yetim kalmıştır. Fabrikada hava savunma sistemi projesi için, titanyum kablolara ihtiyaç vardır. Bu gizli yürütülen bir süreçtir. Çünkü söz konusu kablolar, hava savunma sistemleri için kullanılmaktadır, bu siperiş gizli projenin açığa çıkma riskini de beraberinde getirir. Mira'nın kurdurmuş olduğu süper bilgisayar, bu siparişi yakalar. Mira amacından vazgeçmeyen devlet görevlileriyle bir kez daha karşı karşıya olduğunu anlar. Bunun üzerine, kripto Akın ile irtibata geçen Nizam, Akın'a Sezai Paşa'nın verdiği titanyum kablo siparişinden bahsederek yeni bilgiler getirmesini söyler. Yıldırım Projesi'ni engellemek için tekrardan hareket başlar.

Hilmi Kopanlı'nın cesedi Sakarya'da boş bir arazide bulunmuş Emniyet, Nizam ve diğer kişiler bu olayın nasıl olduğunu araştırmaya başlamıştır. Nizam, Hilmi Kopanlı'nın ölümünün kendi kontrolünde gerçekleştiğini Mira'ya anlatarak ona oyun oynamaktadır. Nizam işin içinden sıyrılmaya çalışır fakat her şeyin bir anda değiştiğinin ve yine hedefte kendisinin olduğunun da farkındadır. Bunun üzerine Nizam, Viking'e Doğan'ı kendinden uzak tutması için yeni bir pazarlık teklif eder. Viking dengelerin değiştiğini, yeni planlara ihtiyaç olduğunun ve yeni hamleler için hızlı aksiyonlar alınması gerektiğinin farkındadır. Sare yeni planlardan Altay'a bahseder. Doğan'ı yok edecekler! Altay, Doğan'ın öldürülmesinin yanlış olacağını söyler. Viking, Altay ve Sare arasında yeni bir krizi doğar.

Sare, yapılan planlardan sonra Doğan'dan bilgi almak için daha da ısrarcı davranır. Ela'yı bahane ederek Nizam hakkındaki bilgileri öğrenir. Sare Doğan'a, 5 numaraya ulaşırsa, Nizam belasından kurtulacakları konusunda telkinde bulunur. Bu fikir Doğan'ın aklına yatar ve böylelikle. Doğan, Altay'a önemli bir misafir için dövüş ayarlayacağını ve hazırlanması gerektiğini söyler. Altay'ın yeni bilgiler öğrenmesi için önemli bir buluşma olacaktır. Altay ve Sare'nin Doğan'a karşı hamleleri işe yaramaya başlamıştır. 5 numarayı ortaya çıkaracaklar!

Mira, Yıldırım Projesi için devletin harekete geçtiğini Nizam'a söyler. Ordu içinde bu bağlantıyı yürüten adam Tuğgeneral Sezai Sirmen'dir. Nizam, bu işi riskli bulsa da, Hilmi Kopanlı konusunda başarısız olduğu için. Köşeye sıkışmıştır. Bu işi yapmak ve Sezai Paşa'yı ortadan kaldırmak zorundadır! Günümüzde bir generale suikast yapacak olmak Nizam için gerilimli bir plandır. Başarılı olabilecek mi?

Altay'ın bütün gündemi fabrikanın güvenliği iken, Akif'ten gelen bir telefonla harekete geçer. Organ mafyası, bir sokak çocuğunu kaçırmıştır. Çocuğun organlarını çalıp satacaklar! Altay müdahale eder. Çocuğu kurtarır. Adamlar da Altay'ın peşine düşerler. Altay bıçaklanır. Davut Altay'ı uyarır; çıktıkları yolda artık daha dikkatli olmasını söyler. Eskiden olduğu gibi riskli hamlelerden kaçmalıdır. Bir mazlumun, hele de bir çocuğun yardıma ihtiyacı varsa, Altay'ın gözü hiçbir şey görmez.

Altay, organ mafyası olayını Doğan'la paylaşmak zorunda kalır. Doğan da işin içinde Deli Cüneyt diye birinin olduğunu duyunca, konuya dahil olur. Altay ve Doğan beraber gidip adamların mekanını basarlar! Bu birliktelikle kendini güçlü hisseden Doğan, yeni hamlelerle sürekli Nizam'ı sıkıştırmaktadır. Nizam da Doğan'a karşı yeni planlar yapmaktadır.

Altay ve Doğan'ın ringe çıkacağı gecede herkes kendi planları yapmaktadır. Gözler, geceye katılacak 5 Numarayı aramaktadır. Viking, planını çoktan yapmıştır ve mekana baskın düzenler fakat kimse 5 Numaraya dair bir iz bulamaz. Operasyon başarısız olmuştur. 5 Numara olayları dışarıdan izlerken gizemini korumakta ve kim olduğunu merak ettirmektedir. 5 Numara yeni gelen bilgilerle Sezai Paşa'nın peşine düşmüştür.

Nizam askeriyenin içinden gelen bilgilerle harekete geçer. Havalandırma yapımı bahanesiyle askeriyeye giren Nizam'ın adamları Yıldırım Projesi için alınan malzemelerin olduğu depoya bomba koyar. Nizam uzaktan kumanda ile bombayı patlatır. Tuğgeneral Sezai Sirmen, kaza süsü verilerek şehit edilmiştir. Tıpkı Nuri Killigil gibi onun bedeni de patlayan bombalarla, paramparça! Savunma Sanayi alanındaki ilk şehit değildir Sezai Paşa ama son şehit olarak kalabilecek mi? Altay'ın hamleleri düşmanı durduracak mı? Altay, Nizam'ı ve üstündeki güçleri etkisiz hale getirebilecek mi?