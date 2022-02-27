Akif, Suzan'ın kapısına dayandı!

Yapımını NGM’nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi.

Cumartesi günü 41.bölümü ile ekranlara gelen Kardeşlerim #ZorZamanlar etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

Kardeşlerim 41. Bölümde neler yaşandı?

Asiye açlıktan bayılınca Ömer mafyanın teklifini labul etti

Asiye soğuktan ve açlıktan bayılınca, Kaan yardımına yetişti. Bu durum gergin olan iki kardeşin arasının daha da açılmasına neden oldu. Okulda Asiye'nin hasta olduğunu öğrenen Doruk, evlerine gider. Asiye'yi ateşler içinde bulunca onu hemen hastaneye götürüp serum almasını sağlar. Ancak yetersiz beslenme ve zatürre başlangıcı teşhisi konulunca Doruk, Ömer ile ciddi bir konuşma yapar. Ömer'in kardeşlerine bakmak için mafyanın teklifini kabul etmekten başka çaresi kalmaz. Kostümlü bir iş bulan Oğulcan, çalıştığı yerde hiç beklenmedik isimlerle karşılaşır. Emir'in kız arkadaşı ve kız kardeşi ile alışverişe çıkan Harika'nın kendisiyle ilgili gerçek fikirlerini öğrenir. Akif'in son hamlesi ile Suzan ve Resul arasında bir güven problemi oluşur. Nebahat'in evden kovduğu Akif, elinde pizza ile Suzan'ın kapasına dayanır. Bundan sonra duygularını korkusuzca yaşayacağını söyler. İlk işinden para alan Ömer ise kömür ve kardeşlerine yiyecek alır.