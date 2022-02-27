Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Ufuk Günel ne kadar ödül kazandı? İşte Günel’in seyirciye danıştığı o soru…

Dünyanın en çok izlenen ve kazandıran genel kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı koltuğuna oturan Ufuk Günel, yarışmada oldukça başarılı bir performans sergiledi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Maden Mühendisliği okuduğunu ifade eden Ufuk Günel, babasının izinden gittiğini dile getirdi.

5 dil bildiğini belirten Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı, dil öğrenmenin hobilerinden biri olduğunu söyledi. Günel, "Televizyonlardaki alt yazıları okuya okuya yaşamımı sürdürecek kadar dil öğrendim ama dil çok nankör. Kullanılmayınca hemen unutuluyor" dedi.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Ufuk Günel yarışmada 30 bin TL kazanırken "Kürekle yürütülen dar, uzun ve hafif tekne hangisinin sözlük tanımıdır?" sorusunda jokerine başvurdu. İşte o sorunun yanıtı…

"Kürekle yürütülen dar, uzun ve hafif tekne" hangisinin sözlük tanımıdır?

a- Katamaran

b- Kano

c- Fırkateyn

d- Gulet

Doğru Cevap: Kano

Ufuk Günel sorunun doğru yanıtına seyircinin de yardımıyla ulaşırken Milyoner'den 30 bin TL ile ayrıldı.