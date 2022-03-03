Hakim dizisi yakında atv'de izleyicisiyle buluşacak! İşte Erdal Beşikçioğlu'nun yeni dizisi

Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde yer aldığı Hakim dizisi yakında atv'de başlıyor. Your Honor adlı diziden uyarlanan Hakim, hangi konuları öne çıkarıyor?

atv ekranlarının Limon Film imzalı yeni dizisi Hakim, yakında atv ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Your Honor isimli yabancı diziden uyarlanan Hakim, muhteşem sahneleri ve eşsiz oyuncu kadrosuyla izleyenleri ekran başına kilitlemeye geliyor. Usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde yer alacak Hakim dizisi ile ilgili gelişmeler sabırsızlıkla bekleniyor. Dizinin oyuncu kadrosuna katılan ikinci isim olan Ebru Özkan'dan sonra da önemli isimlerin kadroda yer alacağı ifade ediliyor.

Sezonun iddialı dizilerinden biri konumunda yer alan Hakim'in konusu da merak ediliyor. Your Honor'dan uyarlanan yeni dizi Hakim'de birçok sürpriz izleyiciyi bekliyor.

Yeni dizi Hakim yakında atv'de.