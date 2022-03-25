Çağkan Çulha "Adı Sevgi" ailesine katıldı!

atv’nin yeni dizisi Adı Sevgi’nin oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim katıldı. Başarılı oyuncu Çağkan Çulha, dizide Öğretmen Levent karakterini canlandıracak…

Eğitim imkanından mahrum bırakılan ve küçük yaşta evlendirilen kız çocuklarının dramını atv ekranlarına getiren "Adı Sevgi" ailesine ünlü bir oyuncu daha katıldı: Çağkan Çulha…

Sanatçı bir aileden gelen, rol aldığı dizi ve filmlerdeki performansıyla izleyicilerin beğenisini toplayan Çulha, "Adı Sevgi"de öğretmen Levent karakterini canlandıracak. Özlem öğretmenin (Hande Kaptan) nişanlısı olan Levent öğretmen, dizide, başta Zeynep (Asya Kasap) olmak üzere tüm öğrencileri için amansız bir mücadele veren Elif öğretmenin (Gizem Güneş) en büyük destekçilerinden biri olacak.

"Asla Yalnız Yürümeyeceksin" sloganıyla yayınlanan dizide başrolleri, Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş paylaşıyor. Yapımcılığını Koliba Film/Ata Türkoğlu, yönetmenliğini Sadullah Celen'in üstlendiği dizinin senaryosunu Filiz Alpgezmen ve Murat Can Tura kaleme aldı."Adı Sevgi", hayallerinin ve umutlarının peşinden koşan mesleğine aşık genç bir öğretmenin, kararlılık, sevgi ve fedakarlıkla verdiği amansız mücadeleyi, öğrencilerde, ailelerde ve bütün kasabada yarattığı değişimi anlatıyor.

Adı Sevgi 3. Bölüm Fragmanı için tıkla

Adı Sevgi, her Pazar saat 20.00'de atv'de!