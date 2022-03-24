ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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ADI SEVGİ FRAGMAN
27 Mart 2022, Pazar 20:00
Adı Sevgi - 2. Fragman

Adı Sevgi 3.Bölüm Fragmanı

''Ver Elif’i gideyim ama seninle sonra hesaplaşacağız!''

Elif'in tayini, Zeynep için büyük bir yıkım olur. Elif itiraz hakkını kullanarak Sarpça'da kalma mücadelesine devam ederken, öğrencileri de ondan habersiz hummalı bir çalışma içine girerler. Emir ise gizli desteğiyle, okulda Elif için büyük bir fırsat ayarlamayı başarır. Ancak karar Elif'in okula gelip kendisini savunmasına bağlıdır.

Zeynep, yaşadığı kayıp gecenin etkisiyle büyük bir karanlığa gömülmüştür. Elif onun yaşadıklarından habersiz ona umut olmaya çalışır. Gülendam ise Zeynep'in bu halinin gerçek nedenini bildiğinden vicdan azabı çekmektedir.

Herkesin Elif için seferber olması, Baykaraların bütün çabalarını boşa çıkartmak üzeredir. Ancak Ekrem ve Macide, Elif'in yoluna bir taş daha koymak için gözlerini karartırlar. Elif'in okula gidişi Baykaralar tarafından engellenirken, Emir yine Elif'i yalnız bırakmaz. Emir ve Ekrem karşı karşıya geldiğinde, Ekrem bir seçim yapmak zorunda kalır. Ekrem'in seçimi Volkan'ı çileden çıkarır.

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Adı Sevgi
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Adı Sevgi
20 Mart 2022, Pazar
2. Bölüm Adı Sevgi
Adı Sevgi
13 Mart 2022, Pazar
1. Bölüm Adı Sevgi
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Adı Sevgi
27 Mart 2022, Pazar
3. Bölüm fragmanı Adı Sevgi
Adı Sevgi - 2. Fragman
20 Mart 2022, Pazar
2. Bölüm fragmanı Adı Sevgi - 2. Fragman
Adı Sevgi
20 Mart 2022, Pazar
2. Bölüm fragmanı Adı Sevgi
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