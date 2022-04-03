Kaan, Süsen'i durdurmak isterken faciaya sebep oldu.

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi.

Cumartesi günü 46.bölümü ile ekranlara gelen Kardeşlerim #Kardeşimsin etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

Kardeşlerim 46. Bölümde neler yaşandı?

Akif ve Nebahat boşandı!

Akif ile Nebahat sonunda boşandılar. Suzan'ın evlilik hazırlıklarına başladığını öğrenen Nebahat onu gelinlikçi de basar ve olay çıkartır. Akif onu Suzan'dan uzak tutmak için sakladığı, Resul'ün cinayetinin delilini kullanır.

Kardeşler arasındaki buzlar eriyor

Asiye ve Doruk'un aşkı ise doludizgin devam eder. Tolga'nın Doruk'un sınav kâğıdını silmesi Kaan ile aralarının düzelmesine neden olur. Kardeşler arasında buzlar erir. Kaan, Doruklarda kalmaya başlar.

Süsen Ömer'e gerçekleri açıklamak istiyor

Şengül ise Orhan'ı eve döndürmek için her yolu dener. Süsen, Ömer'e daha fazla yalan söylemek istemez her şeyi itiraf etmeye kararlıdır. Bunun ailesini dağıtacağını bilen Kaan onu durdurmaya çalışır. Ancak bu girişim felaket ile sonuçlanır ikili boşluktan herkesin gözü önünde yere çakılır.