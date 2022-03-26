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KARDEŞLERİM BÖLÜMLER
2 Nisan 2022, Cumartesi 20:05
Kardeşlerim

Kardeşlerim 46. Bölüm

Doruk ve Kaan cephesinden önemli gelişmeler

"Sevgisi gökyüzü kadar büyük olanın, gülüşü de güneş kadar parlak olur."

Orhan'ın Gönül'le olan samimiyeti, Şengül'ü harekete geçirirken; Suzan'ın Akif'le evlilik için hazırlıklara başlaması da Nebahat'i çileden çıkartır. Tolga'nın yaptığı sinsi hareket, Doruk ve Kaan cephesinde önemli gelişmelerin yaşanmasına neden olur. Harika'nın Emir'le yakınlaşması, Oğulcan için büyük bir yıkım olurken; bildiklerinin ağırlığıyla Ömer'in karşısında iyice ezilen Süsen'in yaptığı hamle, Ataman Koleji'ne korku dolu anlar yaşatır.

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Kardeşlerim - 2. Fragman
2 Nisan 2022, Cumartesi
46. Bölüm fragmanı Kardeşlerim - 2. Fragman
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