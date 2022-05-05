Kızını aramak için geldiği İstanbul’da ortadan kayboldu! İşte ilginç olayın detayları…

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen ilginç olay herkesi şaşırttı. 28 yaşındaki kızı Saffet Yılmaz'ı aramak için İstanbul'a gelen baba Ali Yılmaz, bir anda ortadan kayboldu.

Yılmaz Ailesi, Ankara'dan kaybolan kızları Saffet Yılmaz'ı aramak için 1,5 ay önce İstanbul'a geldi. Kızlarını bulmak için günlerce Eminönü Sahili'nde yatıp kalkan ailenin başına gelmeyen kalmadı. 28 yaşındaki kızlarını bulmak için İstanbul'a gelen baba Ali Yılmaz da bir anda ortadan kayboldu. Cezaevinden izin alarak çıktığı ifade edilen baba Ali Yılmaz'ın nerede olduğu belirsizliğini korurken 28 yaşında Saffet Yılmaz'dan ise önemli bir haber geldi.

Kızını bulmak için İstanbul'un yolunu tutan Keziban Yılmaz, kocasının da ortadan kaybolmasıyla ikinci bir şok yaşadı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdukları gün Ali Yılmaz'ın kayıplara karıştığını ifade eden talihsiz kadın, "Bize yemek bulması için gönderdik. Keşke bir yere gitmeseydi, o yemeği istemeseydim" sözlerini kullandı. İstanbul'da 1,5 ay boyunca sokakta kalan ailenin eşyalarını da çaldırdığı öğrenildi.

Saffet Yılmaz Ankara'da mı?

Saffet Yılmaz'ın ortadan kaybolmasının ardından ailenin şüphe oklarıysa Sinan Gültekin ismine yoğunlaştı. Ortaya atılan iddiaların ardından canlı yayına gelen bir ihbar telefonu, işin aslını gün yüzüne çıkardı. Ankara UIus'ta kuaförlük yapan Mustafa Yıldız, Saffet Yılmaz'ın hayatta olduğunu dile getirdi. Yılmaz'ın yıllardır müşterisi olduğunu belirten Mustafa Yıldız, "Bu kız yıllardır bana geliyor. Şu an Ulus'ta gece işletilen bir mekanda çalışıyor" sözlerini kullandı.

Kızlarının yaşadığına dair bir ipucu bulan Yılmaz Ailesi büyük mutluluk yaşarken Ali Yılmaz'ın nerede olduğu belirsizliğini koruyor.

atv'nin ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün 10.00'da canlı yayınla izleyicisiyle buluşuyor.