“Ya İnegöl’ü alacağız ya da şehit olacağız!” Kuruluş Osman 93. Bölümü ile atv’de

atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman’da heyecan 93. Bölüm’de de devam ediyor. Osman Bey ve alpları, İnegöl’ün fethi için canını dişine takıyor.

atv'nin Çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi Kuruluş Osman'ın 93. Bölüm Fragmanı büyük bir ilgiyle karşılaştı. Başrolünde Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in yer aldığı Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman'ın 93. Bölüm'de neler olacak?

"Cenk, Kayı'ya düğün derler"

Kuruluş Osman'ın 93. Bölümü'nde Osman Bey yeni bir adım atıyor. Osman Bey ve alpları, İnegöl'ün kapısına dayanıyor. Osman Bey, "Alplar! Ya İnegöl'ü alacağız ya da şehit olacağız. Gayrı gaza vaktidir." diyerek İnegöl'ün önemini gösteriyor. Heyecanla izlenen dizinin yeni bölüm fragmanında dikkat çeken bir diğer söz ise "Cenk, Kayı'ya düğündür derler" ifadeleri oldu.

Güçlü ve korkusuz savaşçıları ile İnegöl Kalesi'ni ateş altına alan Osman Bey hedefine ulaşabilecek mi? İnegöl Kalesi, Kayı'nın bir parçası olacak mı? Osman Bey, hayal ettiği o büyük devlet için istediği adımı atabilecek mi?

Kuruluş Osman 93. Bölümü ile Çarşamba 20.00'de atv'de.