Unutulmaz diziler a2'de! a2tv Full HD izle, a2 canlı yayın kesintisiz izle! a2 yayın akışı ile en sevdiğin dizilere kolayca ulaş

Türk televizyonlarının efsane dizileri a2tv'de ekranlara gelmeye devam ediyor. a2tv yayın akışı içinde hangi diziler var? a2 hangi dizileri yayınlıyor? EDHO, Çocuklar Duymasın, Selena, Yahşi Cazibe, Elveda Rumeli hangi kanalda? Yüksek kalite a2 HD nereden izlenir?

"Dizi atv'de izlenir" sloganıyla yıllardır evlerinize konuk olan atv'nin klasikleşmiş dizileri şimdi a2tv'de. Birbirinden unutulmaz dizileri ekranlara taşıyarak muhteşem bir nostalji sunan a2, benzersiz sinema filmleriyle de izleyicilerini ekran başına kilitliyor. a2 canlı yayın izlemek isteyenler ise Full HD a2tv canlı yayınına kolay bir şekilde ulaşıyor. Yüksek kaliteli ve tek parça a2 dizileri için atv.com.tr'yi seçen izleyiciler hem efsane yerli dizileri hem de yerli - yabancı filmleri bir arada buluyor.

a2tv'de hangi diziler var? Büyük ilgiyle izlenen a2 dizileri...

atv'nin efsane dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz a2 ekranlarına gelmeye devam ediyor. Unutulmaz bölümleri ile hafta içi her akşam a2'de yayınlanan EDHO, tekrar bölümleri ile bir kez daha aynı heyecanı yaşatıyor.

Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Sadi Celil Cengiz'i bir araya getiren İşler Güçler a2'de yayınlanıyor. Yayınlandığı dönemde büyük ilgi gören İşler Güçler a2tv ekranlarında da kahkaha tufanı estiriyor.

Yayınlandığı dönemlerde reyting rekorları kıran Çocuklar Duymasın, Yahşi Cazibe, Kertenkele, Alemin Kıralı, Bez Bebek, Beni Bırakma, Elveda Rumeli gibi önemli diziler de a2 yayın akışı içerisinde yer alıyor.

a2 frekans bilgileri nelerdir? a2tv hangi platformda var? a2 güncel frekans bilgileri şu şekilde;

Uydu: Türksat

Frekans: 11999

Sembol Oranı: 11666

Polarizasyon: Vertical (Dikey)

FEC: 3/4

Modulasyon: DVBS2-8PSK

a2 kanalı hangi platformlarda var? İşte a2'nin yer aldığı platformlar ve kanal sırası...

Digiturk: 35. Kanal

DSmart: 277. Kanal

Tivubu: 59. Kanal

Kablo TV: SD 928. Kanal / HD 31. Kanal

Turkcell TV: 29. Kanal

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