Batuga’yı kurtaran Akkız, kurulan tuzakla zehirlendi!

Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve büyük ilgi gören ‘Destan’, atv ekranındaki 23’üncü bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.

'Destan'ın 23'üncü bölümünde, esir haldeyken bile Türk'ün yüceliğini gösteren Batuga, Obar'ı öldürmek için beklenmedik bir hamle yapar, bu hamle sonucunda kazanan Obar olur. Batuga elindeki hançeri Obar'a saplayacakken Obar'ın çekilmesiyle hançer kolunu sıyırır. Batuga'nın bu hamlesi Obar'ı çok sinirlendirir. "Cesurlar öyle kolay ölmemeli. Ona yaraşır bir ölüm hazırlayalım!" diyerek Obar, Batuga ve onu arayan Akkız'a tuzak kurdurur. İtbaraklar, Batuga'nın kolu çolak olduğu için ellerini iple yukarı asmak ister, kolunu kırarak düzleştirirler. Batuga'nın ayaklarını sabit bir şekilde bir kazığa bağlarlar ve ağzını da bağlarlar. Mağara girişine ucu zehirli bir ok yerleştirip, oku harekete geçirecek ipi de mağaranın girişine gererler. Bu ipe dokunulduğunda, ok mağaraya giren kişinin vücuduna saplanacaktır. Yaraladığı Kamaz'ı takip eden Akkız, Batuga'nın tutulduğu mağaraya girer. Ağzı kapalı olan Batuga, Akkız'ı uyarmak için sesler çıkarsa da Akkız "Batuga! Sana bir şey olmadığını bilirdim…'' cümlesini tamamlar tamamlamaz adımını atar ve ipi kopartır. İpin kopmasıyla zehirli ok harekete geçer, son anda Akkız hamle yapar. Akkız, zehirli ok koluna saplanmasına rağmen Batuga'nın iplerini keserek onu kurtarır.

Batuga sağlam koluyla omuzladığı Akkız'la mağaradan çıkarak zorlukla yürürken, bir yandan da okla zehirlenen Akkız'ın bayılmasına engel olmaya çalışır. Batuga, Akkız'ın elini tutar. Yüzüne düşen saçlarını yavaşça çekerek "Akkız, seni görmeden önce ben bir durgun suydum, seni tanıyınca durulmayan bir ırmak oldum. Seninle aktım… Seninle kaynağımı bulmuşken beni bırakıp nereye gidersin?" diyerek Akkız'a aşkını ilan eder. Akkız'ın "Bahtımızda kavuşmak yokmuş" sözleri üzerine Batuga "Destanımız böyle son bulmayacak! Yazgımızı Gök Tengri bir kıldı. Kimsenin de ayırmasına izin vermeyecek! " şeklinde cevap verir. Akkız'ın "Gayrı sona geldik. Ancak ruhlarımız birbirinden hiç ayrılmayacak…" sözlerine Batuga "Gidersen sensizlik azılı bir düşman olur bana. Gönlüme yuvalanan sevgini, nakış nakış hayatıma da işleyeceğim Akkız. Geleceğimiz kopmazcasına birbirine bağlanacak. Sevgimizin önüne artık set örmeyeceğiz. Gök Orda'ya dönünce düğün toyumuz kurulacak. Sana olan sevgim Gök Tengri'nin verdiği kutla sonsuzluğa kadar mühürlenecek…'' diyerek Akkız'ı kaldırır. Orman'da rastladıkları Çolpan'ın, Kaya'nın kendisini Han ilan ettiğini söylemesi üzerine Batuga, Akkız'ı omuzlayarak vadinin arkasındaki ormanın içindeki Kam'a götürür.

