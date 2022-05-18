atv’nin sevilen dizisi “Yalnız Kurt”a üniversite öğrencilerinden ödül

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Bahar Festivali, yönetmen, yapımcı ve senarist Osman Sınav ve oyuncu Cihan Ünal'ın söyleşisiyle başladı.

Söyleşi kapsamında Yalnız Kurt başrol oyuncusu Hasan Denizyaran'a "En Genç Başarılı Dizi Film Oyuncusu" ve oyuncu Murat Han'a "2022 Yılı En Karizmatik Dizi Film Oyuncusu Ödülü" Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Milletvekili, GAÜ Kurucu Rektörü Akpınar tarafından takdim edildi.

Söyleşide, ayrıca, Osman Sınav ve Cihan Ünal'a da GAÜ Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Sadık Akyar ve GAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Neriman Saygılı tarafından plaket takdim edildi.