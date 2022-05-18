Kuruluş Osman Nikola öldü mü? Osman Bey, Nikola’yı öldürdü mü? İnegöl Tekfuru Nikola Kuruluş Osman 94. Bölüm’de ne yaptı?

Bozdağ Film imzasıyla atv ekranlarına gelen Kuruluş Osman, 94. Bölümü ile izleyenleri ekran başına kilitledi. Nefes kesen Kuruluş Osman 94. Bölüm Nikola’nın ölümüne sahne oldu. Osman Bey Nikola’yı nasıl infaz etti?

atv ekranınlarında bir klasik haline gelen Kuruluş Osman 94. Bölümü'nde de benzersiz sahnelerle dikkat çekti. İnegöl'ün fethi esnasında Gündüz Bey'i kaybeden Osman Bey, Nikola'yı esir alarak cezasını kesti. Osman Bey, Aya Nikola'yı infaz etti mi? Kuruluş Osman'da Nikola öldü mü?

İnegöl Kalesi'nin güçlü kapılarını paramparça ederek kalenin içine giren Osman Bey, ağabeyini kaybettiği yerde İnegöl Tekfuru Nikola ile karşı karşıya geldi. Kalenin gizli bir bölmesinde Osman Bey'e tuzak kuran Nikola, amacını gerçekleştiremedi. Osman Bey, Nikola'nın kellesini aldı.

Nikola'nın son sözleri ne oldu?

Osman Bey'in karşısında dik durmaya çalışan Nikola, "Osman Bey! Sen kazandın, ben kaybettim. Savaş böyledir. Canını ziyadesiyle yaktığım için mutluyum" sözlerini kullandı. Osman Bey ise Nikola'ya sözlerinin ardından küçümseyici bir bakış attı. Osman Bey, "Aldığın nefes dahi gayrı mazluma eziyettir. Zalimlerin sonu, adalet pusatıyla can vermektir" diyerek Nikola'yı öldürdü.

Kuruluş Osman son bölümde ölen Nikola, sevilen diziye damga vuran isimlerden biri olmuştu. Nikola'nın ölümü büyük yankı uyandırdı.

Osman Bey Nikola'yı nasıl öldürdü?