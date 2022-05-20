Bir Zamanlar Çukurova, en çok izlenen dizi oldu

Perşembe'nin vazgeçilmezi Bir Zamanlar Çukurova

Perşembe akşamları atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, Tüm Kişiler kategorisinde en çok izlenen yapım oldu.

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', 137'nci bölümüyle ekrana geldi. Adım adım büyük finale doğru ilerleyen ve #GeçmişinHesabı etiketiyle sosyal medyanın en çok konuşanları arasındaydı.

'Bir Zamanlar Çukurova', reytinglerde ise %6,06 izlenme oranı ve %16,20 izlenme payı alarak Tüm Kişiler'de birinci oldu. Dizi Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Hakan ve Abdülkadir hesaplaşması yaklaşıyor!

Hamran'ın tuzağından Abdülkadir tarafından kurtarılan Hakan, tehlikenin giderek büyüdüğünü görerek Züleyha'yı Adana'dan uzaklaştırmak için balayına ikna etti. Balayında Hakan'ın gizemli davranışlarını fark eden Züleyha, Hakan acilen İstanbul'a gitmesi gerektiğini söylediğinde buna inanmadı ve onu takip etti.

Hakan, gizlice Adana'ya girip Abdülkadir'le görüştükten sonra otele döndüğünde Züleyha ve çocukların gittiğini gördü. Züleyha'yı bulmak için Fikret'ten yardım istedi ancak Züleyha kafasını dinlemek için Samet Ağa'nın yazlığına gittiğini söyledi. Hakan, Fikret'i de yanına alarak Züleyha'ya durumu anlattı ve Züleyha tehlikenin gerçek olduğuna ikna oldu.

Hakan nihayet Hamran'ın yerini öğrendiğinde Abülkadir'le birlikte baskın yaptı. Abdülkadir, Hamran'ı öldürünce, Züleyha'ya kan dökmeyeceğinin sözünü veren Hakan buna çok sinirlendi! Bu sırada Fikret, kendisine her şeyi anlatan Ali Rıza'yı savcının karşısına çıkardı ve Abdülkadir için yakalama kararı alındı.

'Bir Zamanlar Çukurova', 138'inci bölümüyle Perşembe 20.00'de atv'de!