Yüzleri güldüren haber İzmir’den geldi! İki genç kız…

Müge Anlı ile Tatlı Sert’te gündeme oturan iki genç kızın kaçırılması olayında düğüm çözüldü. 15 ve 17 yaşındaki Melisa ile Meltem jandarmanın düzenlediği operasyonla bulundu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Türkiye'nin gündemine oturan konu çözüme kavuştu. İzmir'in Kiraz ilçesinde iki erkek kardeşin kaçırdığı Melisa ve Meltem bulundu. 15 ve 17 yaşındaki iki genç kız, jandarmanın düzenlediği operasyonun ardından ailelerine teslim edildi. Kızlardan biri 46 gün, diğeri ise 125 gün sonra aileleriyle bir araya geldi. İki genç kızı alıkoyan kişilerin Ali Ersubay ve Mehmet Ersubay olduğu kesinleşti.

Güzel haberi canlı yayında verdi

İki aile için çok mutlu olduğunu dile getiren Müge Anlı, güzel haberi atv ekranlarında paylaştı. Müge Anlı, "Kiraz İlçe Jandarma Komutanlığına ve soruşturmayı yürüten savcıya çok teşekkür ediyorum. Bir an olsun işin peşini bırakmadılar" dedi. Güvenlik güçlerinin her izi takip ettiğini belirten başarılı programcı Müge Anlı, iki ailenin de çok mutlu olduğunu söyledi.

Kızları kaçırılan Kolpar ve Çallı aileleri de Müge Anlı'ya ve emniyet güçlerine teşekkürlerini iletti.

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün 10.00'da atv'de.