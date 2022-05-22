Sevgi Teyze'nin kimliği ortaya çıktı!

Yapımını NGM’nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi.

Sevilen dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. #BahardaAşk etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

Kardeşlerim 53. Bölümde neler yaşandı?

Tolga'nın babası Akif'ten okulu satın aldı.

Sevgi Teyze'ye borçlarını ödemek için Asiye, Orhan Amcasının yanında işe girince Aybüke ile araları bozuldu. Babaları ile annelerini barıştırmaya çalışan Oğulcan'ın piknik planı işe yaramadı. Şengül Asiye'nin Orhan'ın yanında çalıştığını öğrenince kardeşlere tavır yaptı. Suzan'ı çıkartmak içi okulu Tolga'nın babasına sata Akif parayı eşini çıkartmak yerine borsadan hisse aldı. Nebahat ve ortağı Suzan'ı hapisten kurtarmak için harekete geçti. Sevgi Teyze, Ömer'in babaannesi olduğu ortaya çıkarken kardeşlerin bunu duyup duymadıkları şimdiden merak konusu oldu.