Sevmek Zamanı ilk tanıtımı yayınlandı! Sevmek Zamanı ne zaman başlayacak? Sevmek Zamanı oyuncu kadrosu, Sevmek Zamanı konusu…

atv’nin yeni dizisi Sevmek Zamanı ilk tanıtımı ile büyük ilgi gördü. İlhan Şen ve Deniz Işın’ın başrolleri paylaştığı Sevmek Zamanı’da hangi ünlü oyuncular yer alacak? Sevmek Zamanı konusu nedir?

atv ekranlarında yepyeni bir dizinin heyecanı başlıyor. Süreç Film imzasıyla atv ekranlarına gelecek olan Sevmek Zamanı dizisi ilk tanıtımı ile izleyicilerin karşısına çıktı. İzleyenleri atv ekranlarına kilitleyecek olan yeni dizi Sevmek Zamanı ne zaman başlayacak? Sevmek Zamanı dizisi hangi oyuncu kadrosu ile yola çıkacak? İşte Sevmek Zamanı oyuncuları, Sevmek Zamanı oyuncu kadrosu ve Sevmek Zamanı dizisi ile tüm merak edilenler…

Sevmek Zamanı oyuncuları kimler? İşte, Sevmek Zamanı kadrosu…

Yaz sezonunun iddialı dizilerinden Sevmek Zamanı güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çekti. İlk tanıtımı ile göz kamaştıran yeni dizi Sevmek Zamanı, sosyal medya kullanıcılarının da beğenisini topladı. İlhan Şen ve Deniz Işın'ın başrolleri paylaştığı yeni dizide yer alan diğer isimler de merak konusu oldu. Sevmek Zamanı'nda, ekranların yeni çifti İlhan Şen ve Deniz Işın'ın yanı sıra Toprak Can Adıgüzel, Serenay Aktaş, Çağdaş Onur Öztürk, Nimet İyigün gibi isimler yer alıyor.

Sevmek Zamanı konusu ne? Çok konuşulacak aşk hikayesi...

Süreç Film imzalı yeni dizi Sevmek Zamanı konusu da çok konuşulacak bir aşk hikayesini odağına alıyor. Sevmek Zamanı, bir günde hayatları değişen Firuze ve Kaan'ın öyküsünü konu alıyor. Firuze ve Kaan, birbirlerinin hayatını dramatik bir biçimde farklılaştırıyor.

Sevmek Zamanı ne zaman başlayacak?

Sevmek Zamanı dizisi ilk tanıtımı ile gündem olurken İlhan Şen ve Deniz Işın'ın uyumu da takipçilerin gözünden kaçmadı. Çok konuşulan tanıtımla birlikte dizinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Sevmek Zamanı yakında atv'de izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Ekrana damga vurmaya hazırlanan Sevmek Zamanı'nın yapımını Süreç Film üstleniyor. Dizinin yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban ve Ömer Aydın üstlenirken senaryosunu ise Nalan Merter Savaş yazıyor.

Sevmek Zamanı dizi hesaplarını aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip ederek en yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

www.instagram.com/sevmekzamaniatv

www.twitter.com/sevmekzamaniatv

www.facebook.com/sevmekzamaniatv



Sevmek Zamanı 1. Tanıtım izle...