İşte 'İçimizdeki Ateş'in genç yıldızları

atv ekranlarında yayınlanacak, yapımını Fabrika Yapım'ın, yapımcılığını Öner Arslanel'in üstlendiği 'İçimizdeki Ateş' dizisi seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Çekimleri tüm hızıyla devam eden dizinin ilk tanıtımı büyük merak uyandırırken, sosyal medyada 'İçimizdeki Ateş'in genç yıldızları konuşuldu.

Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra çalışmaya başladıkları Yener Hukuk Bürosu'nda yolları kesişen dört gencin hikayesini konu alacak dizide, genç yıldızlar İpek Filiz Yazıcı, Atakan Hoşgören, Gizem Arıkan, Demirhan Demircioğlu birbirinden son derece farklı geçmişlere sahip avukat adaylarına hayat verecek.

İş dünyasına ilk adımlarını atan güçlü, zeki, hırslı ve başarılı dört gencin hayata tutunma ve hayallerine ulaşma hikayesini konu alacak 'İçimizdeki Ateş'in avukat adayları Hale Vural (İpek Filiz Yazıcı), Ege Şahin (Atakan Hoşgören), Bahar Sayın (Gizem Arıkan) ve Mert Karaman (Demirhan Demircioğlu) kendilerini önce adalet savaşçısı Avukat Doğan Yener'e (Burak Sevinç) kanıtlamak zorunda kalacak.

Yaşadıkları eşsiz hayat tecrübeleri gençleri yakınlaştırırken, Hale, Ege, Bahar ve Mert, çıktıkları adalet yolculuğundaki zorluklar karşısında birbirlerine güvenli birer liman olacak.

Yönetmenliği Murat Onbul'a ait olan projenin senaryosunu Nimet Erdem, Birol Elginöz ve Nur Özlem Elginöz kaleme alıyor.

'İçimizdeki Ateş' yakında atv'de başlıyor.