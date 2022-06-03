Perşembe akşamlarının zirvesi değişmiyor!

Perşembe akşamları atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, Tüm Kişiler kategorisinde en çok izlenen yapım oldu.

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', 139'uncu bölümüyle ekrana geldi ve hüzünlü bir vedaya sahne oldu. Büyük finale yaklaştıkça heyecanın arttığı 'Bir Zamanlar Çukurova', #SonSevda etiketiyle sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer alırken, Hakan Gümüşoğlu karakterini canlandıran İbrahim Çelikkol'un diziye vedası sosyal medyanın gündemindeydi.

'Bir Zamanlar Çukurova', reytinglerde ise %5,73 izlenme oranı ve %17,16 izlenme payı alarak Tüm Kişiler'de birinci oldu. Dizi Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Hakan, Züleyha'yı kurtarmak için kendini feda etti!

Betül'ün kurşunlarından son anda kurtulan Züleyha, kendisine kurulan tuzağa karşı harekete geçti ve kimsenin beklemediği bir şekilde Çolak ile işbirliğine gitti. Hakan, Abdülkadir'in bir an önce sınırdan geçmesi için uğraşırken, şüphelerinin peşinden giden Züleyha, Hakan'ın kendisini bir kez daha hayal kırıklığına uğratmasıyla adeta yıkıldı.

Züleyha'nın kendisine verdiği son şansı da kaybettiğini anlayan Hakan, Çukurova'dan ayrılmaya karar verdi. Betül ve Şermin'i oyuna getiren Züleyha, ikilinin ipliğini pazara çıkarınca Betül intikam yemini etti.

Müştemilatta gizlenerek Züleyha'ya tuzak kuran Betül, tam da Hakan, Züleyha'ya veda etmek üzere konağa geldiğinde ortaya çıktı. Betül'ün kurşunu Züleyha'ya kalkan olan Hakan'a isabet etti ve Züleyha, Hakan'ı sonsuza kadar kaybetmenin acısını yaşadı.

'Bir Zamanlar Çukurova', 140'ıncı bölümüyle perşembe 20.00'de atv'de!