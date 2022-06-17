Bir Zamanlar Çukurova'dan rekor final

Bir Zamanlar Çukurova muhteşem bir finalle ekranlara veda etti

atv'nin, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova', atv ekranında dört sezondur zirvede devam ettiği ekran yolculuğuna adına yaraşır muhteşem bir finalle nokta koydu.

Final bölümüyle bu sezon kendi rekorunu kırdı!

'Bir Zamanlar Çukurova', Kantar Medya tarafından açıklanan reyting listelerinde ise, Tüm Kişilerde %6,35 izlenme oranı ve %19,54 izlenme payı alarak birinci oldu. Aldığı bu izlenme payıyla, 2022 yılında yayınlanan bölümler içinde kendi rekorunu kırdı.

Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'nın bereketli topraklarında geçen bu unutulmaz öykünün finali, #ÇukurovaVeda etiketiyle de sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer aldı.

Bir Zamanlar Çukurova' izleyicileri sosyal medyayı duygusal veda mesajları ile doldurdu.

Unutulmaz karakterleri, her sezonda izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başaran hikayesi, ele aldığı dönemi yansıtmadaki başarısı ve görkemli prodüksiyonu ile atv ekranındaki dört sezonu boyunca adını Türk televizyon tarihine altın harflerle yazdıran 'Bir Zamanlar Çukurova', duygusal finali ile izleyiciyi ekran başına kilitledi.

Züleyha kendini çocuklarına ve çok sevdiği Çukurova'ya adadı...

'Bir Zamanlar Çukurova'nın final bölümünde, Abdülkadir ve Betül sınırı geçmeyi başardı ancak kontrole takılan Vahap kaçmak zorunda kaldı. Betül'ün Halep'te saklandığını öğrenen Züleyha, Fikret'in de desteği ile sınırı geçerek Betül'ü ve Abdülkadir'i ele geçirdi. Türkiye'ye dönüşte adalete teslim edilen Betül, Hakan Gümüşoğlu'nu öldürmek suçundan müebbet hapse mahkûm edildi.

Çukurova'da adaletin sağlanmasının ardından Fikret ve Zeynep'in düğünü için hazırlıklar başladı. Züleyha, nikâhın konakta kıyılmasını istedi ve tüm hazırlıklarla bizzat alakadar oldu. Düğün tüm görkemiyle devam ederken ağabeyi Abdülkadir'in intikamını almak isteyen Vahap üzerine bağlı bombalarla konağı bastı! Ağabeyinin serbest bırakılmasını isteyen Vahap, eski mühimmatçı Adnan Dayı'nın uyanıklığı sayesinde bertaraf edildi. Bomba düzeneğinin sahte olduğu ortaya çıkınca jandarma Vahap'ı derhal yakaladı.

Düğün kaldığı yerden devam ederken, Fikret'in mutluluğu gönülden paylaşan Züleyha, terzi yamağı olarak geldiği Çukurova'ya hanımağa olarak huzur getirmiş oldu. İstanbul'dan başlayıp Çukurova'ya uzanan; içinde aşkın, tutkunun, kederin ve zaferin olduğu bu hikâyenin kahramanı Züleyha, kendini çocuklarına ve çok sevdiği Çukurova'ya adadı…

Gözyaşları içinde izlenen finalde Çukurova'nın unutulmaz karakterlerinin akıbeti de ortaya çıkarken; muhteşem prodüksiyonu, her biri yıldız gibi parlayan oyuncuları, destansı öyküsü ve göz alıcı mekanlarıyla dört sezon boyunca atv'de ekrana damga vuran 'Bir Zamanlar Çukurova' görkemli finaliyle adını televizyon tarihine altın harflerle yazdırmış oldu.