atv’nin yeni dizisi Gül Masalı başladı. Dizinin ilk bölümüne Gonca’nın hayatındaki büyük sır damga vurdu.

atv'de yaz sezonunun büyük heyecanı başladı. Pazar akşamı ilk bölümü ile atv ekranına gelen Gül Masalı 1. Bölümü ile büyük ilgi gördü. Gülper Özdemir, Erdem Kaynarca, Zehra Ylmaz, Sarp Can Köroğlu gibi başarılı isimleri bir araya getiren Gül Masalı'nın ilk bölümünde Gülper Özdemir'in canlandırdığı Gonca karakterinin yaşadığı büyük şok gözler önüne serildi. Gonca, babasının yıllarca kendisini kandırdığını öğrendi.

Isparta'da Gonca'yı bekleyen büyük sır

Isparta'dan gelen miras haberiyle şaşıran Gonca, babasının karşı çıkmasına rağmen yola çıktı. Isparta'da Fatma Ana ile görüşen Gonca, annesinin mezarının Isparta'da olduğunu öğrendi. Gonca, yıllardır İstanbul'da dua ettiği mezarın annesine ait olmadığı gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kaldı.

Gonca, öğrendiklerinin ardından yere yığılarak baygınlık geçirdi. Genç kız uyandığında karşısında Toprak'ı gördü.