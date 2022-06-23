Ömür Kurşun annesinin ardından biyolojik babasına da kavuştu! Esra Erol’da gözyaşları sel oldu…

Esra Erol’da büyük bir merakla takip edilen Ömür Kurşun konusu, izleyenleri yeniden gözyaşlarına boğdu. Ömür, annesinin ardından babasına da kavuştu.

Yıllar önce evlatlık verilen ve annesinin tek fotoğrafıyla Esra Erol'un kapısını çalan Ömür Kurşun'un annesiyle buluşması Türkiye'nin gündemine düşmüştü. Dakikalarca gözyaşı döken Ömür ve annesi, birbirlerine sımsıkı sarılarak Türkiye'yi ağlatmıştı. 14 yaşında istismara uğrayarak Ömür'e hamile kalan annenin hayat hikayesi de izleyenleri duygulandırmıştı. Annesine kavuşan Ömür Kurşun, şimdi de babası ile bir araya geldi. atv ekranlarında Esra Erol'da yaşanan bu kavuşmada neler yaşandı? İşte Ömür'ün Esra Erol'da babasına sorduğu sorular ve yanıtları…

"İsmini bile doğru söylemediler, seni o yüzden bulamadım"

Babası Mustafa Şan'ı ilk kez ekranda gören Ömür Kurşun, yine duygusal anlar yaşadı. Babasına ilk olarak "Beni neden verdiniz, neden terk ettiniz?" sorusunu yönelten Ömür, babasından beklemediği bir yanıt aldı. Baba Mustafa Şan, "Bana Ömür'ün öldüğü söylendi. Ölmediğini öğrenince sürekli oğlumu aradım" dedi. Ömür'ün babası, "Benden oğlumu hep kaçırdılar. Hep yalan dolanla adres verdiler. Başka bir isimle seni arayıp durdum. Artık seni buldum ve kaybetmek istemiyorum" diyerek gözyaşı döktü.

Mustafa Şan'a 'baba' diye seslendi

Oğlundan kendisini kabul etmesini isteyen Mustafa Şan, "Ben kötü de olsam sen benim oğlumsun. Uzaktan da olsa ben seni artık takip edeceğim" cümlelerini kullandı. 30 yıl sonra oğluna kavuşan baba, "Evimin üst katını oğlum için hazırlıyorum" dedi.

Mustafa Şan'ın konuşmalarının ardından Esra Erol'da stüdyosunda bir kez daha gözyaşları sel oldu. Baba Şan, "Seni seviyorum oğlum" ifadelerini kullandı. Ömür'ün Mustafa Şan'a "Baba" diye seslenmesi herkesi duygulandırdı. Ömür, yere çökerek ağladı.

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