Kağan yaralandı, Firuze gözaltına alındı

atv'nin, yapımını Süreç Film'in yapımcılığını Ali Gündoğdu-İsmail Gündoğdu'nun üstlendiği dizisi Sevmek Zamanı, 4 Temmuz Pazartesi akşamı üçüncü bölümüyle ekrana geldi. Yeni bölümüyle büyük ilgi toplayan Sevmek Zamanı, #SevmekZamanı etiketi ile sosyal medyada da çok konuşuldu.

3. Bölümde Neler Oldu?

Leyla, Firuze'nin karşısına çıkarak Kağan'la evli olduklarını, birbirlerini çok sevdiklerini anlattı ve hayatlarından çıkıp gitmesini istedi. Duydukları karşısında şoke olan Firuze büyük bir yıkım yaşadı.

Hayatını değiştirmeye kararlı olan Kağan, annesi Zeynep'e ve Taner'e holdingde aktif görevden ayrılacağını ve grup bünyesinde yeni bir şirket kurduğunu söyledi. Bahar'la birlikte Firuze'ye sürpriz bir doğum günü organize eden Kağan, şaşkına uğrayan Firuze'nin kendisine neden soğuk davrandığını anlayamadı.

Firuze'yi araştırmaya başlayan Zeynep, Feryat'a ulaşarak ona gerçeği anlattı. Kardeşinin evli bir adamla birlikte olmasını içine sindiremeyen Feryat, Firuze ile yüzleşti. Tüm hayatının dağılışına tanık olan Firuze, nihayet Kağan'ın karşısına dikilerek gerçeği bildiğini söyledi. Bu tartışmayı gören Ömer duruma müdahale etmek isterken, Kağan'ın yaralanmasına neden oldu. Bu fırsatı kaçırmayan Leyla, Kağan'ın yaralanmasından Firuze'yi sorumlu tuttu ve polis Firuze'yi gözaltına aldı.

Sevmek Zamanı yeni bölümü ile 18 Temmuz Pazartesi 20.00'de atv'de!