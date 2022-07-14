Sorunun şıklarını görür görmez cevabı verdi ama…

Milyoner yarışmacısı Amra Adrovic Yıldız Kim Milyoner Olmak İster’de ne kadar ödül kazandı? Bosna Hersekli yarışmacının elendiği soru herkesi şaşırttı.

Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranına gelmeye devam ediyor. Her bölümüyle büyük bir heyecana sahne olan yarışma, 7'den 70'e herkesi ekran başına kilitliyor. Kim Milyoner Olmak İster'de 2009 yılından bu yana Türkiye'de yaşayan Bosna Hersekli Amra Adrovic Yıldız, dikkat çeken yarışmacılardan oldu. Çocuk doktoru olarak çalışma hayatına devam ettiğini belirten Milyoner yarışmacısı, büyük bir öz güvenle yanıtladığı soruda elendi.

Tıp Fakültesi mezunu olan Amra Adrovic Yıldız'ın elendiği sorunun alanından gelmesi ise büyük bir talihsizlik oldu. Soruyu cevaplarken acele eden yarışmacı daha sonra doğru cevabı hatırlasa da elenmekten kurtulamadı.

İşte çocuk doktoru olarak çalışan Milyoner yarışmacısının elendiği o soru…

Kan grubumuzu söylerken belirttiğimiz "RH" kısaltmasının açılımı olan "Rhesus" hangisinin adıdır?

a- Bir bilim insanının

b- Bir maymun türünün

c- Bir antik kentin

d- Bir Shakespeare karakterinin

Doğru Cevap: Bir maymun türünün

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı soruya doğru cevabı veremeyerek yarışmaya veda etti. Amra Adrovic Yıldız, Milyoner'den 30 bin TL ödül kazandı.