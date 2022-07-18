'Ben Bu Cihana Sığmazam' ekibi Özbekistan'da

atv'nin yeni sezona damga vuracak dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın çekimleri Binbir Gece Masallarının başkentinde devam ediyor.

Oktay Kaynarca ile Onur Tan'ın proje tasarım ve genel hikayesine imza attığı "Bu Cihana Sığmazam" dizisi merakla bekleniyor. Güzel Adamlar Medya'nın yapımcılığını üstlendiği diziyi Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş yazıyor.

Dizi ekibi İstanbul çekimlerinin ardından hikayenin yurtdışında geçen bölümlerini çekmek için İpek Yolu'nun başkenti ve aynı zamanda dünya tarihinde 16 devlete başkentlik yapmış olan Semerkand ve Buhara'ya gitti. Bölge için uzun bir hazırlık ve araştırma yapan ekip sanattan tekniğe kadar birçok detay üzerinde titizlikle çalıştı. Özbekistan çekimlerinden sonra İstanbul'a dönecek olan ekip çekimlere devam edecek. Tarihine onlarca medeniyeti sığdırmış Özbekistan halkının yoğun ilgisi yüzünden set ekibi ve oyuncular zaman zaman seti durdurmak zorunda kaldı.

"Ben Bu Cihana Sığmazam" yeni sezonda atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak!

Ben Bu Cihana Sığmazam setinden yeni kareler için tıklayın