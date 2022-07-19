Feryat’a atılan iftira! Sevmek Zamanı’nın finalinde duygusal anlar…

Çiğdem’e yardım etmek isteyen Feryat, kendisine atılan iftiranın şokunu yaşadı. Feryat’a atılan iftiranın önüne Kağan geçti.

atv'nin yaz ekranına renk katan Sevmek Zamanı, final bölümü ile bir kez daha yoğun ilgi gördü. Sosyal medyada çok konuşulan dizinin son bölümüne Firuze'nin ağabeyi Feryat'ın başına gelenler damga vurdu. Genç öğretmenin parkta Çiğdem'le konuştuğu anlar farklı bir şekilde lanse edilince ortalık karıştı. Feryat'ı linç etmek isteyen veliler, karşılarında Kağan'ı buldu. Kağan, gerçeği kısa sürede öğrenerek Feryat'ı atılan bu iftiradan kurtardı.

Çiğdem, Feryat'ı atılan iftiradan kurtardı

Feryat, uzun süre yaşadıklarının şokunu yaşarken başına gelenlerin sebebini anlamaya çalıştı. Ailesi Feryat'ın yanında dimdik dururken genç öğretmen okuluna veda etmek zorunda kaldı. Feryat'ın yaşadıkları izleyenleri duygulandırdı.

Çiğdem ise öğretmenini kurtarmak için o gün yaşananları savcıya anlattı. Evden gizlice çıkarak savcıya tüm gerçekleri anlatan Çiğdem'in yaşadıkları göz yaşarttı.

Feryat, okuluna geri dönerken atılan iftiranın kaynağının da Leyla olduğu anlaşıldı. Leyla, amacının küçük bir kızı korumak olduğunu söylerken Kağan'ı buna inandıramadı.

Yeniden izlemek isteyenler ve kaçıranlar için Sevmek Zamanı tüm bölümleri ile atv.com.tr'de