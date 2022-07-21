Çukurova'da yer yerinden oynuyor

Bir Zamanlar Çukurova'da heyecanın dozu giderek artıyor. Demir'in kolayca alt edebileceğini düşündüğü Yılmaz, Fekeli'nin gücü sayesinde Çukurova'da meydan okuyor.

'Demir Yaman, ateş olsa cürmü kadar yer yakar. Bundan sonra buradayım, geleceği varsa göreceği de var' diyen Yılmaz'ın, bir sonraki hamlesi tüm Çukurova'yı karıştıracak.

Yılmaz'ın arkasında, ezeli düşmanları Fekeli'nin olduğunu öğrenen Yaman ailesi, kendilerine savaş açan Fekeli ve Yılmaz'ı durdurabilecek mi?

Bebeğinin acısıyla yüreği yanan Züleyha, oğlunu kaçıranın kim olduğunu öğrenince işler çığırından çıkacak ve Çukurova'da adeta yer yerinden oynayacak!