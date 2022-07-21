Demir'in öfkesi

Umudunu da alıp esaretten kaçmak isteyen Züleyha, acısı ve öfkesi harmanlanan Demir'e bir kez daha yeniliyor. Züleyha'ya olan güvenini tamamen yitiren Demir, onu ölümle baş başa bırakarak oğluyla yola koyuluyor!

Kurduğu oyundan çok pişman olan Hünkar, Yılmaz'ın, Demir'i vuracağından korkuyor. Bir aile faciasını önlemek için Yılmaz'la konuşmaya karar veren Hünkar, yalanlarına yenilerini ekleyip durumu daha da çıkılmaz bir hale getiriyor.

Duyduklarından sonra içi içine sığmayan Yılmaz'ın, bir tarafı Züleyha'yı kaybettiğini söylerken, diğer tarafı ise hala umutlu! Peki bu durum, yaklaşan büyük felaketi ne kadar etkileyecek?

Saniye'nin çığlıklarıyla yankılanan Çukurova'yı, yeni bölümde yeni acılar bekliyor. Ölüm sessizliği yaşanan konakta işler iyice karışıyor.