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HABERLER Osman, Tekfur'un kanlı oyununu bozabildi mi?

Osman, Tekfur'un kanlı oyununu bozabildi mi?

GİRİŞ TARİHİ:  21.07.2022, 14:51
Osman, Tekfur'un kanlı oyununu bozabildi mi?

Ağabeyinin yokluğunda Kayı Obası'nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u ziyarete gider. Maksadı Ertuğrul Bey'in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir ticaret ve güvenlik anlaşması yapmaktır. Ancak Kayıları burada bekleyen tek şey Yorgopolos'un dostluğu değildir. Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye basar. Amcası Dündar Bey'in yanında kaleye giden Osman, göstermiş olduğu kahramanlık ile bütün planları bozar. Yaşananlar Kayı'nın gözü kara yiğidi Osman için gizli bağlantılarla dolu tehlikeli bir maceranın başlangıcıdır.

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