Yılmaz intikam peşinde

Yılmaz'ın öldüğünü zanneden Züleyha, sevdiği adam için dua ederken aftan yararlanan Yılmaz cezaevinden çıkıp Demir'den intikam almak istiyor.

Züleyha ile evlenen Demir'in, Yılmaz'a duyduğu öfkenin nedeni ise belli oldu! Demir'in Züleyha ve Yılmaz gerçeğini bilerek evlendiği ortaya çıktı. Şimdi merak edilen ise bebekle ilgili gerçeği öğrenip öğrenmeyeceği…

Yeni bölümde Bir Zamanlar Çukurova'da tüm dengeleri değiştirecek olan Ali Fekeli ortaya çıkıyor. Hangi tarafta olacağı merak edilen Fekeli, yeni bölüme adeta damgasını vuracak.