Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Firuze'si Pelin Akil Özbekistan'da

Oktay Kaynarca ile Onur Tan'ın proje tasarım ve genel hikâyesine imza attığı "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisinin Özbekistan çekimleri hız kesmeden devam ediyor.

"Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisinde Firuze karakterine hayat veren Pelin Akil de Özbekistan'a giden ekibin içinde yer aldı. Daha önceki projelerinde Oktay Kaynarca ile kamera karşına geçen Pelin Akil, rol arkadaşı hakkında ilk kez konuştu. Akil, "Oktay Kaynarca'yı tek bir cümlede anlatmak istersem 'Çok düşünen, net konuşan, sohbetiyle enerjisiyle ortama neşe saçan, babacan, merhametli, çocuk aşığı, kendisini çok sevdiğim çalışması çok eğlenceli, güzel yürekli' derim. Daha önce de birlikte çalıştık" dedi.

Pelin Akil'den Firuze yorumu

Pelin Akil, hayat verdiği Firuze karakteri için de "Sınır tanımayan doktorlardan olan Firuze, birçok zorlu ortamda görevini yapmış. Cezayir'le (Oktay Kaynarca) tanışmaları da bu görevlerin birinde olmuş. Zeki, kararlı ve ne yaptığını ne istediğini bilen bir kadın" dedi.

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