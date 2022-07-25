Futbol heyecanı atv’de yaşanıyor! Trabzonspor – D.G. Sivasspor Turkcell Süper Kupa Finali atv’de!

2022 – 2023 sezonunun başlamasına kısa bir süre kalırken geçtiğimiz yılın Spor Toto Süper Lig Şampiyonu ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu, Turkcell Süper Kupa’yı kazanmak için sahaya çıkıyor. Turkcell Süper Kupa’nın sahibi kim olacak? Trabzonspor mu, Sivasspor mu? Trabzonspor – D.G. Sivasspor Süper Kupa Finali, 30 Temmuz Cumartesi akşamı 20.45’te atv’de.

Futbol heyecanı atv'de yaşanıyor. Trabzonspor ile Sivasspor, Turkcell Süper Kupa Finali'nde karşı karşıya geliyor. Trabzonspor – Demir Grup Sivasspor Turkcell Süper Kupa mücadelesinin heyecanı 30 Temmuz Cumartesi akşamı saat 20.45'ten itibaren canlı yayınla atv ekranında yaşanacak. Trabzonspor ile Sivasspor'un karşı karşıya geleceği maç Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Süper Kupa'nın kazananı kim olacak? Trabzonspor mu, Sivasspor mu?

Spor Toto Süper Lig'de 38 yıl aradan sonra şampiyonluğa uzanan Trabzonspor, sezona yeni bir kupayla başlamak istiyor. 2020 yılında Süper Kupa'yı müzesine götüren bordo mavililer, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde bir kez daha kupayı hedefliyor.

Tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanan Sivasspor ise yeni bir ilke imza atmak istiyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde çalışmalarını sürdüren kırmızı beyazlı ekip, kupayı kazanarak sezona moralli başlamayı hedefliyor.

Trabzonspor – D.G. Sivasspor arasında oynanacak kupa finalinin öncesi, sonrası ve tüm detayları atv ekranında futbolseverlerle buluşacak. Turkcell Süper Kupa heyecanını sakın kaçırmayın.