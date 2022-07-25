Futbol heyecanı atv’de yaşanıyor! Trabzonspor – D.G. Sivasspor Turkcell Süper Kupa Finali atv’de!

Futbol heyecanı atv'de yaşanıyor. Trabzonspor ile Sivasspor, Turkcell Süper Kupa Finali'nde karşı karşıya geliyor. Trabzonspor – Demir Grup Sivasspor Turkcell Süper Kupa mücadelesinin heyecanı 30 Temmuz Cumartesi akşamı saat 20.45'ten itibaren canlı yayınla atv ekranında yaşanacak. Trabzonspor ile Sivasspor'un karşı karşıya geleceği maç Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Spor Toto Süper Lig'de 38 yıl aradan sonra şampiyonluğa uzanan Trabzonspor, sezona yeni bir kupayla başlamak istiyor. 2020 yılında Süper Kupa'yı müzesine götüren bordo mavililer, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde bir kez daha kupayı hedefliyor.
Tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanan Sivasspor ise yeni bir ilke imza atmak istiyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde çalışmalarını sürdüren kırmızı beyazlı ekip, kupayı kazanarak sezona moralli başlamayı hedefliyor.
Trabzonspor – D.G. Sivasspor arasında oynanacak kupa finalinin öncesi, sonrası ve tüm detayları atv ekranında futbolseverlerle buluşacak. Turkcell Süper Kupa heyecanını sakın kaçırmayın.