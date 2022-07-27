Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla atv ekranına gelen Kim Milyoner Olmak İster’de yarışan Ispartalı Ceylanberk Tola ne kadar ödül kazandı?

Kim Milyoner Olmak İster her bölümü ile izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. atv'nin sevilen genel kültür yarışmasının son bölümünde başarılı bir performans sergileyen Ceylanberk Tola 200 bin TL değerindeki soruyu görmeyi başardı. Üniversite sınavında Türkiye 67.'si olarak Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'ne yerleşen 19 yaşındaki Ceylanberk Tola, iyi geçen eğitim hayatını Kim Milyoner Olmak İster'de taçlandırdı.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sorusu üzerine yarışmadan kazandığı parayı ne yapacağını bilmediğini ifade eden 19 yaşındaki yarışmacı, kazanacağı ödülün miktarına göre bir karar vereceğini dile getirdi. Ceylanberk Tola, Kim Milyoner Olmak İster'den 100 bin TL ödül kazandı. Yarışmacı, 200 bin TL'lik soruda risk almamayı tercih etti.

Hangi oyuncu en azından bir kere Oscar'a aday gösterilmiştir?

a- Keanu Reeves

b- Bruce Wills

c- Eddie Murphy

d- Jim Carrey

Doğru Cevap: Eddie Murphy

Barajı geçtikten sonra Hollywood sorusuna doğru yanıtı veren başarılı yarışmacı yoluna devam etmeyi başardı. Ceylanberk Tola, "Tavuk ayağı yemek" deyimi ne anlama gelir sorusunda ise yarışmadan çekilmeye karar verdi. İşte o anlarda yaşananlar...