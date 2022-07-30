Kenan İmirzalıoğlu’nun o cevaba yorumu: “Biz Cem Yılmaz’ın şaka yaptığını zannediyorduk…”

GORA filmiyle akıllara kazınan ‘ateş, su, toprak, tahta’ repliği Kim Milyoner Olmak İster’de bir kez daha gündem oldu. Milyoner yarışmacısı Murat Ali Alaç, o soruya hangi yanıtı verdi?

Dünyanın en çok izlenen ve kazandıran genel kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yine geceye damga vurdu. Sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına giren Milyoner, Twitter'da Trends Topic listesine girdi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranına gelen Kim Milyoner Olmak İster, Cem Yılmaz'ın Arif Işık karakterini canlandırdığı GORA filmini hatırlatan sorusuyla gündem oldu.

Milyoner'e Rize'den katılan Murat Ali Alaç, oldukça başarılı bir yarışma çıkararak 200 bin TL değerindeki soruyu görmeyi başardı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyal Bilimler Bölümü mezunu olan başarılı yarışmacı Çin öğretisi ile ilgili soruda zorlandı. İşte akıllara GORA filmini getiren o soru ve yaşananlar…

Hangisi "ateş", "su" ve "toprak"la birlikte, günümüzde Çin astrolojisinde de kullanılan eski Çin öğretisindeki "Wu Xing" içerisinde sayılan evrenin temel bileşenlerinden biridir?

a- Tahta

b- Işık

c- Hava

d- Karanlık

Doğru Cevap: Tahta

Çift cevap jokerini kullanan başarılı yarışmacı ilk olarak "Hava" cevabını verdi. Ardından "Işık" yanıtını veren yarışmacı Milyoner'e 30 bin TL ile veda etti.

Kenan İmirzalıoğlu ise "Biz yıllardır Cem Yılmaz'ın şaka yaptığını zannediyorduk. Halbuki Çin öğretisini bize anlatıyormuş, haberimiz yokmuş" sözlerini kullandı.