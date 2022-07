Trabzonspor - D.G. Sivasspor Turkcell Süper Kupa Finali canlı anlatım! Süper Kupa finali atv'de!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor ve Türkiye Kupası'nı müzesine götüren D.G. Sivasspor, Turkcell Süper Kupa'da kozlarını paylaşıyor. Trabzonspor-Sİvasspor Süper Kupa maçı canlı yayınla atv'de.

Turkcell Süper Kupa sahibini bekliyor. Geçtiğimiz yılın lig ve kupa şampiyonları, Süper Kupa'yı kazanmak için sahaya çıkıyor.

D.G. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan maç öncesi açıklamalarda bulundu. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, "Sivasspor'da uzun süredir çalışıyorum. Trabzonspor'da da çalıştım. İki Anadolu kulübünün burada olması çok güzeL Bütün hedefimiz kupayı kazanmak." dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Trabzonspor'un her sezon en iyi transferi, taraftarı. Kupanın olduğu yerde her zaman heyecan vardır. Trabzonspor, her kupaya ulaşmak ister. Bugün de akıllı ve sabırlı oynayarak kupaya ulaşmak istiyoruz." diye konuştu.

Trabzonspor ilk 11; Uğurcan Çakır, Larsen, Dorukhan, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Marek Hamsik, Abdülkadir, Bakasetas, Edin Visca, Trezeguet, Cornelius

Sivasspor ilk 11; Ali Şaşal, Murat, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Ulvestad, Robin Yalçın, Hakan, Erdoğan, Max Gradel, Yatabare

Süper Kupa'da heyecan başlıyor...

Canlı izlemek için: https://www.atv.com.tr/canli-yayin

Dakika 1 - Trabzonspor - D.G. Sivasspor Turkcell Süper Kupa Finali Mete Kalkavan'ın düdüğüyle başladı.

Dakika 19 - Hakan'ın savunmanın arkasına gönderdiği topa Yatabare hareketlendi. Uğurcan kalesini terk ederek pozisyonun büyümesini engelledi.

Dakika 22 - Trabzonspor sağ taraftan gelişen atakta Edin Visca ile golü buldu; ancak Mete Kalkavan, Cornelius'un topu dışarıdan çevirdiğini belirledi.

Dakika 33 - Cornelius, Sivasspor ceza sahasında topla buluştu. Danimarkalı golcü, Sivas savunmasında Appindangoye'ye takıldı.

Dakika 37 - GOOOOL Trabzonspor, Cornelius'un ayağından bulduğu golle Süper Kupa'da 1-0 öne geçti.

Dakika 45 - Mete Kalkavan, ilk 45 dakikanın son düdüğünü çaldı. Trabzonspor, Sivasspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Dakika 46 - Trabzonspor - Sivasspor maçının ikinci yarısı başladı.

Dakika 51 - GOOOOL Trabzonspor ikinci yarıya golle başladı. Ali Şaşal'ın hatasında golü bulan Cornelius, kendisinin ve takımının ikinci golünü attı.

Dakika 64 - GOOOOL Trabzonspor, Sivasspor karşısında farkı 3'e çıkardı. Bordo mavililerde golü bulan oyuncu Jens Larsen oldu.