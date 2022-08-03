Milyoner’de heyecan dolu anlar

400 bin liralık soru ekrana kilitledi

atv'nin klasik haline gelen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde heyecan yine doruktaydı. Başarılı bir performans gösteren 19 yaşındaki Öykü Berfin Karasapan, 400 bin liralık soruyu açtırmayı başardı. Yarışmada 400 bin TL'lik soruda sinema sorusunu yanıtlayan Karasapan, soruya yanlış yanıt vererek yarışmaya 30 bin liralık ödülle veda etti.

atv'de yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı Milyoner'in son bölümünde 19 yaşındaki Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Öykü Berfin Karasapan yarıştı. Başarılı bir performans sergileyen Karasapan, jokerlerini de kullanarak 400 bin TL'lik soruya kadar geldi. Kenan İmirzalıoğlunun "Gördüğüm en kolay 400 bin TL'ik soru diyebilirim" dediği soruda heyecanlı anlar yaşandı.

400 bin liralık sinema sorusu

400 bin TL değerindeki soru, "Hangisi tüm sinema filmlerinde kendi oynadığı rollerin dublajını kendi yapmıştır?" oldu.

Şıklarda ise sırasıyla Türkan Şoray, Zeki Müren, Kemal Sunal, Cüneyt Arkın yanıtları yer aldı.

A şıkkı Türkan Şoray ve B şıkkı Zeki Müren seçeneklerinden uzaklaşan ve C şıkkı Kemal Sunal ile D şıkkı Cüneyt Arkın arasında kararsız kalan genç yarışmacı, "Kemal Sunal'ın filmlerini şöyle bir gözden geçirdiğimde aklıma hiç şarkı söylerken gelmiyor. Şarkıdan gittiğim için söylüyorum" diyerek, Kemal Sunal cevabını verdi. Ancak doğru cevap Zeki Müren'di. Bu cevapla yanlış şıkkı seçen Karasapan, yarışmadan 400 bin lira alabilecekken 30 bin TL ile ayrıldı.

Kenan İmirzalıoğlu, soruya yanlış yanıt verse de Karasapan'ın performansını övdü.