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HABERLER "Ben Bu Cihana Sığmazam"dan ikinci tanıtım geldi

"Ben Bu Cihana Sığmazam"dan ikinci tanıtım geldi

GİRİŞ TARİHİ:  03.09.2022, 11:36 GÜNCELLEME TARİHİ:  03 Eylül 2022 Cumartesi, 11:37
"Ben Bu Cihana Sığmazam"dan ikinci tanıtım geldi

atv’nin merakla beklenen dizisi “Ben Bu Cihana Sığmazam”ın ikinci tanıtımı yayınlandı.

Tanıtımda öne çıkan Cezayir'in (Oktay Kaynarca) aile ilişkileri, tutkulu aşkları izleyicileri heyecanlandırdı.

Proje tasarım ve genel hikayesini Oktay Kaynarca ile Onur Tan'ın oluşturduğu dizi atv ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yayınlanan tanıtım sosyal medyada büyük ses getirdi.

Güzel Adamlar Medya'nın yapımcılığını üstlendiği dizide, yönetmen koltuğunda Onur Tan oturuyor. Senaryosunu Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş'ın kaleme aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam yakında atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

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