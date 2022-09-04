Kardeşlerim'in muhteşem dönüşü

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün yaptığı, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi "Kardeşlerim" 3.sezonuna bomba gibi başladı.

İzleyicinin özlemle beklediği dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. #Kardeşlerim etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

Eren kardeşlerin ilk partisinde korku dolu anlar yaşandı!

Zengin hayata kolay alışan Ömer, biraz dozu kaçırır; okulda sushi yemeler, limuzinle gitmeler yeni gelen öğrenciler arasında alay konusu olur. Bunlardan biri de Tolga'nın kız kardeşidir. Daha ilk günden Ömer ile gerilirler.

Sokakta yine dolandırıcılık yaparak insanları kandıran Akif eski eşlerini tek tek ziyaret eder. Gizlice eve sızdığı için Nebahat ile tartışırken Doruk, aslında Resul'ün nasıl öldüğünü öğrenir.

Hamileliği herkesten gizleyen Şengül, çocukların öğrenmesi ile Orhan'a söyleme kararı alır. Orhan'ın nikahını basar ve hamile olduğunu söyler ama geç kalmıştır.

Eren kardeşlerin zengin bir hayat sürdüklerini öğrenen Akif, bu kez de onların peşine düşer. Ömer'i kandırarak ortak olurlar. Ömer'in ev partisinde kendini daha fazla tutamayan Doruk, Berk'e her şeyi anlatır. İkili arasında çıkan arbede de Berk kafasını taşa vurup bilinçsiz şekilde havuza düşer.