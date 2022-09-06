Bir Küçük Gün Işığı parladı

atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı geçtiğimiz akşam ilk bölümüyle ekranlara geldi. Sorgulayıcı hikâyesi ve güçlü kadrosu ile Pazartesi akşamına damga vuran dizi, izleyicinin beğenisini topladı ve reyting listelerine hızlı bir giriş yaptı.

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği "Bir Küçük Gün Işığı" dün gecenin en çok konuşulanı oldu. #BirKüçükGünIşığı etiketi bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi ve birinci sıraya kadar yükseldi.

Bir kaza ile bildiği tüm gerçeklerin bir yalandan ibaret olduğunu öğrenen Elif, hayata yeniden başlayabilecek mi?

Elif bir gecede hem âşık olduğu eşini hem de tüm hayatını kaybetti. Talihsiz genç kadın, kocası Hakan'ın ani ölümü ile başka bir kadından olan kızı ve arkasında bıraktığı yüklü borçlarla baş başa kaldı. Hakan'ın başka bir hayatı ve Güneş adında kızı olduğunu öğrenen Elif, diğer kadının peşine düştü. Güneş'i yetimhaneye bırakmaya el vermeyen Elif, üzerine kayıtlı olan Güneş'in annesini bulmak için harekete geçti. Hakan'ın iş yerine gelen Elif, varlıklı iş adamı Fırat'tan yardım istedi. Ancak Fırat Elif'in kocası Hakan'ın istemeden ölümüne neden olduğundan habersizdir. Psikolojik sorunları olan kız kardeşinin Hakan ile ilişkisi olduğunu öğrenen Fırat, Hakan'ı takip ederken kazaya neden olur. Ancak araba da küçük Güneş'in olduğundan ve onun öz yeğeni olduğundan da habersizdir.

Tüm dünyası başına yıkılan Elif, Güneş'in annesini bulabilecek mi? Güneş'in yeğeni olduğunu öğrenen Fırat bu gerçek karşısında ne yapacak? Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan etkileyici hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" her pazartesi atv'de.

Başrollerini Seray Kaya, Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu, Tuğçe Açıkgöz, Şeyma Korkmaz, Azra Aksu, Güneş Hayat, Yılmaz Bayraktar, Beran Kotan, Gizem Ünsal ve Yiğit Yapıcı'nın paylaştığı dizinin senaryosunu Özgür Evren Heptürk kaleme alırken, yönetmenliğini ise Emre Kabakuşak üstleniyor.