Kuruluş Osman'ın dördüncü sezon kadrosu göz kamaştıracak

Yeni sezon çekimleri başlayan, yakında yeni hikayesi ve oyuncu kadrosuyla atv ekranlarında Çarşamba akşamları seyircisiyle buluşacak olan ‘Kuruluş Osman’ dizisinin dördüncü sezon kadrosuna birbirinden iddialı oyuncular dahil oldu.

Türkiye'de reyting rekorları kıran ve dünyanın farklı ülkelerinde de yüz milyonlarca takipçisi olan başarılı dizi 'Kuruluş Osman'ın dördüncü sezon kadrosu belli oldu. Yeni sezonunda seyiriciyle buluşacak olan isimler, Hakan Yılmaz, Nihat Altınkaya, İpek Karapınar, Deniz Hamzaoğlu, Kaan Yalçın, Almila Uluer Atabeyoğlu, Miray Akay, Begüm Çağla Taşkın, Caner Nalbantoğlu, Talat Can Büyükaltay ve Noyan Üzer olurken, dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın sosyal medya üzerinden yaptığı "Müthiş bir sezon geliyor." açıklaması ise heyecanı arttırdı.

Osmanlı tarihine ışık tutan senaryosu, prodüksiyon kalitesi, kostümleri, aksesuarları, gösterişli film platosu ve gerçekçi sahneleriyle Türk dizi sektörünün uluslararası alandaki temsilcisi olan ve 65 ülkede yayın hayatına devam eden 'Kuruluş Osman', dördüncü sezon oyuncu kadrosu ile bu sezon da seyircinin gönlünde taht kuracak.

Yapım, proje tasarımı ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman' yeni sezonda da atv ekranlarında Çarşamba günlerine damgasını vurmaya devam edecek.