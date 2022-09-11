Cumartesi akşamı herkes onları konuştu

Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yaptığı, yönetmenliğini Serkan Birinci’nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci’nin kaleme aldığı Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi “Kardeşlerim” bomba gibi başladığı 3. Sezona damgasını vurmaya devam ediyor.

Sosyal medyanın en çok konuşulanı oldu

İzleyicinin ekran başına kilitlendiği dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. #Ailemizİçin etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu. Bölüm başladıktan kısa süre sonra TT oldu ve bölüm sonuna kadar da orada kalmayı başardı. Aynı zamanda dizinin sevilen çiftleri Asiye ve Doruk'u ifade eden #AsDor, karakteri canlandıran Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran da ayrı ayrı TT listelerine girdi.

Kardeşler zengin hayata ve köşke veda etti

Sevgi Hanım'ın oğlu sürpriz yaparak eve gelip kardeşleri kapının önüne koydu

Berk, kazayı ucuz atlattı. Her şeyi öğrenen Ayla, Nebahat'in evini bastı. Akif, Nebahat'in zaafından faydalanarak tekrar eve yerleşti. Gönül ise Şengül'ü iyice kıskanmaya başladı. Markette karşılaşınca da aralarında kavga çıktı. Oğulcan Afra'nın Gönül'ün kızı olduğunu da bu şekilde öğrenmiş oldu. Ömer ile Süsen arası da bozuldu. Çünkü Ömer, zenginlikle sonradan görmeliği iyice karıştırmaya başladı.

Akif ortaklık görüşmesi için Ömerlerin evini kullandı. Ancak Sevgi Hanım'ın oğlu Ahmet ailesi geldi ve kardeşleri evden kovdu.

59. Bölüm tanıtımı için: https://www.atv.com.tr/kardeslerim/59-bolum-1-fragman/izle

Kardeşlerim, yeni bölümüyle 17 Eylül Cumartesi saat 20.00'de atv'de!