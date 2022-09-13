Ben Bu Cihana Sığmazam 1. Bölüm Ön İzleme! “Bu tepe pullu tepe nenni de yarim nenni…”

Yeni sezonun iddialı dizisi Ben Bu Cihaza Sığmazam Ön İzleme ile seyircilerine ‘merhaba’ dedi. 20 Eylül Salı 20.00’de ekran yolculuğuna başlamaya hazırlanan dizi, ilk bölüm öncesinde heyecanı yükseltti.

atv'nin merakla beklenen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam muhteşem bir ön izleme ile seyircisiyle buluştu. Başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı, Ebru Özkan ve Pelin Akil gibi tecrübeli isimlerle güçlenen Ben Bu Cihana Sığmazam, 20 Eylül Salı akşamı 20.00'de ilk bölümü ile izleyicisiyle buluşacak.

Ben Bu Cihana Sığmazam oyuncularından türkü şöleni

Sezona damga vurmaya hazırlanan Ben Bu Cihana Sığmazam Ön İzlemesi ile sosyal medyaya damga vurdu. Oyuncuların seslendirdiği "Bu Tepe Pullu Tepe" türküsü çok beğenilirken ilk bölüm öncesinde heyecan dozu bir kez daha yükseldi.

atv'nin iddialı dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 1. Bölümü ile 20 Eylül Salı 20.00'de atv'de.

Ben Bu Cihana Sığmazam Ön İzlemesi ile dillere yapışan Bu Tepe Pullu Tepe türküsü sözleri;

Bu tepe pullu tepe nenni de yarim nenni

Su gelir serpe serpe eski de yarim hani

Dediler yar uyumuş nenni de yarim nenni

Uyardım öpe öpe eski de yarim hani

Dediler yar uyumuş nenni de yarim nenni

***

Uyardım öpe öpe eski de yarim hani

Altını bozdurayım nenni de yarim nenni

Gerdana dizdireyim eski de yarim hani

İpek mendil değilsen nenni de yarim nenni

Koynumda gezdireyim eski de yarim hani

***

İpek mendil değilsen nenni de yarim nenni

Koynumda gezdireyim eski de yarim hani

Altındır alay değil nenni de yarim nenni

Gümüştür kalay değil eski de yarim hani

***

Kınamayın a dostlar nenni de yarim nenni

Sevdadır kolay değil eski de yarim hani

Kınamayın a dostlar nenni de yarim nenni

Sevdadır kolay değil eski de yarim hani