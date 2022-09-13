Bir Küçük Gün Işığı 2. Bölümü ile ekrana damga vurdu! Reytinglerde zirvede…

Başrollerinde Seray Kaya ve Berk Oktay'ın yer aldığı Bir Küçük Gün Işığı 2. Bölümü ile ekrana damga vurdu. atv'nin yeni dizisi, hem ekranın hem de sosyal medyanın yıldızı oldu.

atv'nin yeni sezona iddialı bir giriş yapan dizisi Bir Küçük Gün Işığı, muhteşem bir bölümle ekrana geldi. Başrollerinde Seray Kaya ve Berk Oktay'ın yer aldığı Bir Küçük Gün Işığı 2. Bölümü ile izleyenleri bir kez daha ekran başına kilitledi. Reyting listelerinin zirvesinde yer alan Bir Küçük Gün Işığı'nın 2. Bölümü'nde neler oldu?

NGM imzalı dizi, atv ekranında ikinci kez izleyicisiyle buluştu. İlk bölümü ile çok beğenilen Bir Küçük Gün Işığı, son bölümü ile yine ilgi odağı oldu. Elif ve Güneş'in sıcak hikayesi bölümün en çok konuşulanlarından oldu. Güneş'in annesine gitmek istemediğini fark eden Elif, küçük kız konuşamasa da onunla anlaşmayı başardı. Elif ve Güneş arasındaki bağ günden güne güçlenirken küçük kızın ortadan bir anda kaybolması Elif'i endişelendirdi.

Fırat ve Elif yakınlaşıyor...

Fırat ise Elif'in yaşadığı trajedinin ardından mağdur olmaması için destek olmaya çalıştı. Hakan'ın borcunun silinmediğini öğrenen Fırat çok sinirlenirken Elif'e yeni bir teklif yaptı. Elif'in çıkışlarından çekinen Fırat, şirketinin organizasyon işlerini ona bırakmak istedi. Fırat'ın Güneş'le de iyi anlaşması izleyenlerin dikkatinden kaçmadı.

Muhteşem bir bölümle ekrana gelen yeni dizinin bir sonraki bölümünde neler yaşanacağı da merak konusu oldu. Bir Küçük Gün Işığı 3. Bölüm Tanıtımı sosyal medyada çok izlenirken seyircilerden tüm oyunculara tebrik geldi.

Bir Küçük Gün Işığı 3. Bölümü ile Pazartesi 20.00'de atv'de.

Bir Küçük Gün Işığı 3. Bölüm Fragmanı İzle