Kardeşlerim 50 ülkede

Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv, bu başarısını yurt dışında da taşımaya devam ediyor. Yapımını NGM’nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği, atv’nin sevilen dizisi “Kardeşlerim” hem Türkiye’de hem de dünyanın birçok yerinde adından sıkça bahsettiriyor.

Tek dertleri hayat mücadelesi olan Eren kardeşlerin umut dolu hikâyesini ekranlara taşıyan Kardeşlerim dizisi, Türkiye'de yayınlandığı 3. Sezonun ilk bölümleriyle başarılı bir sonuçlar almaya devam ediyor. Bu başarısıyla uluslararası kanallarda da adından söz ettirip, ilgiyle takip ediliyor.

"For My Family" adıyla, Orta Doğu, Avrupa ve Balkanlarda büyük ilgi gören dizi, en son eklenen Rusya, Kazakistan, İspanya, Lübnan, Romanya ve Peru'nun dahil olmasıyla birlikte lisanslanan ülke sayısını 50'ye çıkardı.

Başrollerini Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu, Simge Selçuk, Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgı Coşkun, Aylin Akpınar, Onur Seyit Yaran, Cihan Şimşek, Melis Minkari, Lizge Cömert, Recep Usta, Berk Ali Çatal gibi isimlerin paylaştığı Kardeşlerim (For My Family), bu sene de Cannes'da yapılacak olan MIPCOM İçerik Fuarı'nda da yerini alacak.