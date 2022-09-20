Kadınlar Bir Küçük Gün Işığı'nı izledi

atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı geçtiğimiz akşam üçüncü bölümüyle ekranlara geldi. Sorgulayıcı hikâyesi ve güçlü kadrosu ile Pazartesi akşamlarının beğenilen yapımlarından oldu. Bir Küçük Gün Işığı, Kantar Medya'dan alınan verilere göre 20+ Female kategorisinde en çok izlenen dizi oldu.

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği "Bir Küçük Gün Işığı" dün gecenin en çok konuşulanı oldu. #BirKüçükGünIşığı etiketi bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi ve birinci sıraya kadar yükseldi.

Elif, Güneş'i annesi Dila'dan koruyabilecek mi?

3. Bölümde neler yaşandı?

Mehveş ve Dila'dan şüphelenen Ümran her ikisini de sıkı denetime alır. Bir şeyler sakladıklarının farkındadır ama henüz çözmez. Güneş'in Dila'ya verdiği tepkiyi anlamayan Fırat, Elif'e onu pedagoga götürmeyi teklif eder. Mehveş ise Dila'yı Güneş'i yanına alması için cesaretlendirir. Sude ise Fırat'ı elde etmek için Dila ile iş birliği yapar. Yılmaz'ı Elif'in ölen eşinin yerine şirkete almak için harekete geçerler. Fırat'ın şirket organizasyonunu Elif'e vermesi Sude'yi kıskanmasına yol açar ve Ümran'ı Elif'in aleyhine doldurur. Pedagog Güneş'in annesi ile ilgili ciddi bir travması olduğunu söyler. Mehveş'in söyledikleri üzerine Dila, Elif'in evine Güneş'i almaya gider. Ancak Güneş, onunla gelmeyeceğini onu sevmediğini söyler bu da Dila'yı çileden çıkartır ve küçük kızın korkmasına neden olur. Tam bu olayın üzerine Elif ve Fırat eve gelirler, Dila son dakika kaçarken Güneş'i perişan halde bulurlar. Organizasyon günü ise büyük sürpriz yaşanır. Ümran önce beğenmezken cemiyetten arkadaşlarının iltifatları üzerine susmak zorunda kalır. Elif'in yanında Güneş'i getirmesi felaketle sonuçlanır. Çocuğu tanıyan Mehveş, Güneş'i alıp annesi ve Ümran'ın yanına getirir.

Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan etkileyici hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" her Pazartesi atv'de.

Başrollerini Seray Kaya, Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu, Tuğçe Açıkgöz, Şeyma Korkmaz, Azra Aksu, Güneş Hayat, Yılmaz Bayraktar, Beran Kotan, Gizem Ünsal ve Yiğit Yapıcı'nın paylaştığı dizinin senaryosunu Özgür Evren Heptürk kaleme alırken, yönetmenliğini ise Emre Kabakuşak üstleniyor.