‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ tüm reyting kategorilerinde açık ara zirvede!

Ekranlara hızlı bir giriş yapan ‘Ben Bu Cihana Sığmazam’, ilk bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.

"BBCS" ilk bölümüyle, Tüm Kişiler'de %8,23 izlenme oranı ve %23,28 izlenme payı, AB'de %5,90 izlenme oranı ve %18,68 izlenme payı 20+ABC1'de %7,80 izlenme oranı ve %21,00 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı. Böylelikle BBCS yeni sezonda, tüm kişiler kategorisinde en yüksek reytingi alan dizi oldu.

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 1. Bölüm etiketi #BBCS ve dizi adı olan #BenBuCihanaSığmazam bölüm başladıktan kısa bir süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi!

#BenBuCihanaSığmazam Twitter Türkiye Trending Topics listesinde ikinci sırada yer alırken #BBCS üçüncü sıraya kadar yükselerek bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.

Şehrin sahibi geri döndü

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yayınlanan 1. Bölümünde nefesler tutuldu. Cezayir Türk, 15 yıl önce öldü gösterilerek Temur Turan adıyla Özbekistan'a gitti. Mecburen gittiği Özbekistan'da yeni bir yaşam kurdu. Orada eşi ve çocuğuyla kurduğu hayatta aklında hep geride bıraktığı diğer ailesi vardı.

İstanbul'daki kızının kaçırılmasıyla Cezayir Türk, geri dönmek zorunda kaldı. Cezayir'in 15 yıl sonra birdenbire ortaya çıkmasıyla İstanbul'daki aile hem büyük bir şok hem de sevinç yaşadı.

Yalnızca aile değil, 15 yıl önce İstanbul'u terk edip giden "Şehrin Sahibi"nin geri dönüşü, düşmanlarını rahatsız etti. Cezayir, şimdi hem bir yandan on beş yıllık yokluğunun sebeplerini ailesine açıklayıp, yeniden kabulünü sağlamak, hem gelişiyle rahatsızlık verdiği mafya gruplarıyla mücadele etmek, hem de CIA'in tuzaklarından kendisini ve ailesini korumak zorundadır.